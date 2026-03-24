Die Filderstädter Bürgerstiftung hat wieder Förderpreise für gemeinnützige Projekte sowie herausragendes bürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben. Nun stehen die Preisträger fest.
24.03.2026 - 18:00 Uhr
Sechs Filderstädter Einrichtungen haben Grund zur Freude: Die Filderstädter Bürgerstiftung unterstützt sie mit insgesamt 7000 Euro. Die Stiftung hatte zum wiederholten Male Förderpreise für gemeinnützige Projekte sowie herausragendes bürgerschaftliches Engagement vergeben. Ende Februar lief die Ausschreibungsfrist aus, Mitte März wurden die förderwürdigen Projekte ausgewählt.