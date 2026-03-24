Die Filderstädter Bürgerstiftung hat wieder Förderpreise für gemeinnützige Projekte sowie herausragendes bürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben. Nun stehen die Preisträger fest.

Sechs Filderstädter Einrichtungen haben Grund zur Freude: Die Filderstädter Bürgerstiftung unterstützt sie mit insgesamt 7000 Euro. Die Stiftung hatte zum wiederholten Male Förderpreise für gemeinnützige Projekte sowie herausragendes bürgerschaftliches Engagement vergeben. Ende Februar lief die Ausschreibungsfrist aus, Mitte März wurden die förderwürdigen Projekte ausgewählt.

Mit Fördermitteln gewürdigt werden: die Jugendfarm Filderstadt, der TSV Plattenhardt, das Evangelische Jugendwerk Bernhausen, der Förderverein Kindergarten Weilerhau, das Evangelische Jugendwerk Plattenhardt und der Initiativkreis Aufbruch Plattenhardt. Der Initiativkreis Aufbruch Plattenhardt will gemeinsam mit der Filderstädter Kunstschule eine Interimsausstellungen im Schaufenster des ehemaligen Schuhhauses Breuning gestalten.

Geld fließt auch in die Dorffreizeit in Plattenhardt

Die Jugendfarm wird mit dem Geld ihre Holzwerkstatt zu einem flexibel nutzbaren Arbeitsraum umgestalten. Der TSV Plattenhardt kann so die Teilnahme der C1-Jugend an einem internationalen Auslandsturnier finanzieren. Das Evangelisches Jugendwerk Plattenhardt nutzt das Geld zur Finanzierung ihrer Dorffreizeit in diesem Sommer. Der Kindergarten Weilerhau kann so ein musikalisches Angebot weiterführen. Das Evangelische Jugendwerk Bernhausen wird im Juli Aktionstage für Kinder der dritten bis siebten Klasse realisieren.

„Die Förderung von Kinder- und Jugendprogrammen war uns in diesem Jahr erneut ein besonderes Anliegen“, sagt Wolfgang Herb, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Die Preise sollten aber auch Kunst- und Musik-Aktivitäten zugutekommen. Rainer Dieringer, Finanzvorstand der Bürgerstiftung Filderstadt, machte darauf aufmerksam, dass die Stiftung seit 2004 – dem Beginn ihrer Aktivitäten – mit den nun ausgeschütteten Fördergeldern mehr als 90 000 Euro Unterstützung geboten habe.