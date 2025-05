Warum in die Ferne schweifen, wenn das Abenteuer direkt vor der Haustür liegt? Bereits zum 13. Mal heißt es in Leonberg: Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und los geht’s. Inspiriert von Goethes berühmten Gedicht „Erinnerung“ lädt die Bezirksgruppe Leonberg des Deutschen Alpenvereins (DAV), die der Sektion Stuttgart angehört, am Sonntag, 18. Mai, von 12 bis 17 Uhr zum Engelbergsteigen ein. Ein Haupt-Programmpunkt dabei ist ein bereits traditionelles Stadt-Trekking über 4,8 Kilometer, das je nach individuellem Tempo etwa eine Stunde dauert.

Stopp beim Boulderblock

Diesmal gibt es eine neue aussichtsreiche Streckenführung – mit spannenden Quiz-Fragen zu Bergsportthemen und zu den örtlichen Gegebenheiten. Der Start- und Zielpunkt ist an der Grillhütte auf der Engelbergwiese. Von dort geht es ins Wohngebiet Obere Burghalde, dann hinüber zum Gelände des früheren Leonberger Golfplatzes, weiter die vielen Stufen hinunter ins Ramtel und über die grüne Trasse auf dem Engelbergtunnel – hier gibt es einen Stopp beim neuen Boulderblock – wieder hinauf zum Wahrzeichen der Stadt. Wer einen Kinderwagen dabei hat, sollte an der einen oder anderen Stelle den Weg allerdings etwas variieren.

Bei der Anmeldung von 12 Uhr an gibt es für drei Euro ein Tourenheft mit einer Skizze zum Verlauf der Route und allen Quizfragen. Die Tourenhefte mit den höchsten Punktzahlen, die rechtzeitig bis zur Auswertung ab 17 Uhr abgegeben werden, nehmen an einer Verlosung teil. Den erfolgreichsten Mitspielern winken Preise. Diese werden im Rahmen der Siegerehrung gegen 17.30 Uhr überreicht. Für Essen und Trinken ist den Tag über gesorgt.

Wintersport ist ein Thema

Mitzubringen zum Engelbergsteigen sind, wie es heißt, gute Laune, Mut und Experimentierfreude. Das hilft nicht nur bei der Rallye. Denn auf der Engelbergwiese gibt es – auch ohne Teilnahme am Stadt-Trekking – einige Herausforderungen rund um den Bergsport zu meistern: Beim Klettern an einem Turm oder beim Prusiken an einem Baum. Hier gilt es, sich an einem fixierten Seil hoch zu hangeln. Geschicklichkeit ist beim Bauen von Steinmännchen gefragt, Gleichgewicht beim Balancieren auf einer wackeligen Slackline. Sogar der Wintersport ist ein Thema an diesem Mai-Wochenende. So wird beispielsweise erklärt, was zu tun ist, wenn Bergsportler von einer Lawine verschüttet werden oder wie eine Spaltenbergung auf dem Gletscher funktioniert. Sämtliche Stationen werden von erfahrenen Bergsportlern aus Leonberg und Umgebung betreut.