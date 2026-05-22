Die Pfingstfeiertage zählen zu den staureichsten Tagen im Kalender. Ein Verkehrsexperte des ADAC schätzt die Lage ein, mit der Reisende auch rund um Leonberg rechnen müssen.

Der ADAC Württemberg geht für das Pfingstwochenende von einer hohen Verkehrsbelastung auf allen großen Fernautobahnen im Südwesten aus. Zu den besonders staugefährdeten Bereichen zählt ADAC Experte Holger Bach die Abschnitte auf der A 8 zwischen Karlsruhe und Ulm sowie auf der A 5 zwischen Karlsruhe und Basel.

Damit ist auch die „deutliche Entlastung“, über die Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, zur Pfingsferienzeit frohlockt hatte, passé. Es führen, wie gehabt, zwei Spuren von Heilbronn kommend durch die Weströhre und zwei Spuren vom Dreieck Leonberg kommend in entgegengesetzte Richtung durch die Oströhre des Engelbergtunnels.

Stau am Engelbergtunnel: Entlastung ist schon wieder passé

Neben Baden-Württemberg startet auch Bayern in zweiwöchige Ferien, daher ist die Staugefahr in Süddeutschland besonders hoch. „Am Freitag, 22. Mai, wird es bis in den Abend hinein sehr eng auf den Autobahnen“, warnt Verkehrsexperte Bach. Der Reiseverkehr zum Beginn der Schulferien mische sich mit dem Berufsverkehr und erhöhe zusätzlich das Staurisiko.

Stauprognose für Pfingsten

2025 lag der Freitag vor dem Pfingstwochenende in der ADAC-Verkehrsdatenbank auf Rang sechs der staureichsten Tage des Jahres für Baden-Württemberg. Bei einer Staudauer von 237 Stunden summierte sich der stockende und stehende Verkehr im Südwesten am 6. Juni 2025 auf insgesamt 640 Kilometer.

Für Samstag, 23. Mai, rechnet Holger Bach ebenfalls mit einer starken Reisewelle, die sich nach seiner Einschätzung erst ab 15 Uhr leicht entspannt. Der ruhigste Tage des Wochenendes dürfte der Pfingstsonntag werden. Hier geht der ADAC-Verkehrsexperte von einer weitgehend entspannten Situation auf den Autobahnen aus. „Wer zeitlich flexibel ist, hat hier die besten Chancen auf eine staufreie Fahrt“, empfiehlt er. Am Pfingstmontag setzt hingegen leichter Rückreiseverkehr zum Ende des langen Wochenendes ein: Ab der Mittagszeit sollten Reisende mehr Zeit einplanen.

Stau laut ADAC auch an Fronleichnam (3. Juni)

Erneut staureich werde es am Mittwoch, 3. Juni: Aufgrund des Fronleichnam-Feiertags am Donnerstag nutzen viele Menschen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub oder Ausflüge. Im letzten Jahr verzeichnete der ADAC für den Mittwoch vor Fronleichnam (18. Juni 2025) insgesamt 424 Kilometer Stau mit einer Dauer von 218 Stunden in Baden-Württemberg.