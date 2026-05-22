Die Pfingstfeiertage zählen zu den staureichsten Tagen im Kalender. Ein Verkehrsexperte des ADAC schätzt die Lage ein, mit der Reisende auch rund um Leonberg rechnen müssen.
22.05.2026 - 05:00 Uhr
Der ADAC Württemberg geht für das Pfingstwochenende von einer hohen Verkehrsbelastung auf allen großen Fernautobahnen im Südwesten aus. Zu den besonders staugefährdeten Bereichen zählt ADAC Experte Holger Bach die Abschnitte auf der A 8 zwischen Karlsruhe und Ulm sowie auf der A 5 zwischen Karlsruhe und Basel.