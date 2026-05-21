Die Situation rund um den Engelbergtunnel hat sich am Dienstagabend erneut verschärft. Die erst am Montag geöffnete Rampe aus Richtung Heilbronn musste gleich wieder gesperrt werden.
20.05.2026 - 14:37 Uhr
Es war ein kurzes „Vergnügen“ für Reisende und Pendler am Autobahndreieck Leonberg. Die Überleitung, die sogenannte Rampe, die von der A 8 aus Richtung Karlsruhe auf die A 81 in die Weströhre des Engelbergtunnels führt, ist schon wieder gesperrt. Erst am Montag war sie wieder freigegeben worden. Der Verkehr lief in jener Röhre damit wieder in beide Richtungen, nachdem nach dem verheerenden Lkw-Brand am 3. März umfangreiche Reparaturen notwendig geworden waren.