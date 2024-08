Statt weiteren rechtsextremen Ausschreitungen demonstrieren am Mittwochabend Tausende Menschen in England friedlich gegen Hass und Gewalt. Ist der Spuk nun vorbei?

Matthias Kapaun 08.08.2024 - 09:40 Uhr

An Dutzenden Orten in England war mit neuen rechtsextremen Protesten und womöglich Ausschreitungen gerechnet worden - doch stattdessen gingen am Mittwochabend Tausende Menschen gegen Hass und Gewalt auf die Straße. Rechtsextreme zeigten sich kaum. Die Erleichterung ist im ganzen Land spürbar.