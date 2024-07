Optimistisch blinkt der im englischen Newcastle geborene Tyrone Hardman auf das EM-Finale. Er tippt auf einen 1:0-Sieg der „Three Lions“ aus England.

Christine Bilger 13.07.2024 - 08:00 Uhr

Vielleicht wird Tyrone Hardman am Sonntag dem Neckar und der Heimat seines hiesigen Vereins, des VfB Stuttgart, untreu. Denn er hat schon eine Zugfahrkarte nach Berlin. „Mein Bruder hat einen Job bei der UEFA in Berlin, ich will ihn besuchen, ich brauch nur noch die Übernachtung“, sagt der 50-Jährige Engländer. Denn: Wann kann man schon mal in der deutschen Heimat ein EM-Finale mit englischen Landsleuten feiern? Auch wenn er keine Karten für das Finale hat: Das will sich der Sohn eines Engländers und einer Stuttgarterin möglichst nicht entgehen lassen. Er ist in Newcastle geboren und lebt seit gut 40 Jahren in Stuttgart. Wenn es nicht klappt mit der Fahrt nach Berlin, dann schaut er in der Fanzone auf dem Schlossplatz, wie auch am Mittwoch schon beim Halbfinalsieg der Mannschaft mit den drei Löwen über dem Herzen.