Eine Meeresschildkröte auf ungewöhnlicher Reise: Die Crew eines Passagierflugzeugs in Großbritannien begrüßte zuletzt einen seltenen Fluggast.

red/dpa 10.02.2026 - 17:08 Uhr

Eine vor der britischen Küste gerettete Schildkröte ist in England per Passagierflugzeug in ein Aquarium transportiert worden. Das Tierchen mit dem Namen „Crush“ hatte sich während eines Sturms im Januar an einen Strand der Kanalinsel Jersey verirrt, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Unechte Karettschildkröten - das ist der Name dieser Meeresschildkröten - leben normalerweise in wärmeren Gewässern.