Eine Meeresschildkröte auf ungewöhnlicher Reise: Die Crew eines Passagierflugzeugs in Großbritannien begrüßte zuletzt einen seltenen Fluggast.

Eine vor der britischen Küste gerettete Schildkröte ist in England per Passagierflugzeug in ein Aquarium transportiert worden. Das Tierchen mit dem Namen „Crush“ hatte sich während eines Sturms im Januar an einen Strand der Kanalinsel Jersey verirrt, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Unechte Karettschildkröten - das ist der Name dieser Meeresschildkröten - leben normalerweise in wärmeren Gewässern.

 

Passanten hatten die geschwächte Schildkröte demnach entdeckt. Daraufhin wurde „Crush“ in einer Tierklinik auf Jersey aufgepäppelt. Für einen Transport per Fähre war das Reptil laut PA allerdings noch zu schwach - also musste kurzerhand ein Passagierflugzeug der Fluglinie Loganair her.

„Dies war sicherlich einer der ungewöhnlichsten Passagiere, die wir jemals an Bord begrüßt haben“, sagte Ronnie Matheson von der Airline den Angaben nach. Die Fluggesellschaft habe eine Sondergenehmigung erhalten und eng mit Tierärzten zusammengearbeitet. Nun wird die Schildkröte im Sea-Life-Aquarium in Weymouth in der englischen Grafschaft Dorset gesund gepflegt.