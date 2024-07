Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien gibt Gareth Southgate seinen Posten ab. Der Job als Nationaltrainer sei „die Ehre seines Lebens“ gewesen, teilte der Coach mit.

dpa 16.07.2024 - 12:23 Uhr

Nach der EM-Finalniederlage ist Gareth Southgate als Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Das teilte der englische Verband FA am Dienstag mit, nachdem die Three Lions das Endspiel am Sonntag in Berlin gegen Spanien (1:2) verloren hatten. Southgates Vertrag wäre am Jahresende ausgelaufen.