Eine Seniorin aus Benningen erhielt einen Anruf, in dem ihr vorgegaukelt wurde, dass ihre Enkeltochter einen Unfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution fällig.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Seniorin aus Benningen ist am Montagnachmittag zum Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 13 Uhr einen Anruf erhalten. Eine Frau mit weinerlicher Stimme machte der Angerufenen glaubhaft, ihre Enkeltochter zu sein und einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Anschließend wurde das Telefonat durch eine angebliche Anwältin weitergeführt, die eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro forderte.

 

In dem Glauben, ihrer Enkelin sei tatsächlich etwas Schreckliches widerfahren, übergab die Seniorin schließlich gegen 15 Uhr einem Unbekannten in der Langen Straße entsprechend Bargeld sowie Schmuck. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, gut 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er war schlank und trug eine ins Gesicht gezogene Schiebermütze. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.