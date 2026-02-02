Auch wenn dank Neu-OB Tobias Degode im Leonberger Rathaus nun ein frischer Wind weht – das leidige Thema rund um den ekelhaften Gestank in Teilen der Stadt wird die Verwaltung nicht los. Jüngst kam es in der Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung erneut aufs Tapet. „Allmählich nervt es“, tat ein Einwohner kund. Fakt ist: Der Gestank, vor allem im westlichen Teil der Stadt, ist nach wie vor da – geändert hat sich nichts, seit die Angelegenheit im Frühsommer 2025 aufgrund einer Vielzahl von Beschwerden öffentlich Fahrt aufgenommen hat.