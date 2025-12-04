Ensinger Häuser zu teuer? Heißer Tipp für Mikrohäuser: „Aus der Region Stuttgart raus!“
04.12.2025 - 18:00 Uhr
Ist die Region Stuttgart zu teuer für Kleinsthäuser? Offenbar steht die preiswerte Alternative ausgerechnet auf einem der teuersten Immobilienmärkte Deutschlands vor einem strukturellen Problem: Die Grundstücke kosten zu viel – sagt der Bundesverband Mikrohaus mit Sitz in Berlin und bezieht sich damit ausdrücklich auf das Mini-Haus-Projekt der Wohnbau Oberriexingen in Vaihingen-Ensingen.