Männliche Laubenvögel in Australien setzen bei der Partnersuche zunehmend auf Fundstücke aus Menschenhand. Eine Studie zeigt, wie stark die Urbanisierung das Liebesleben der Tiere beeinflusst.
Townsville - Drähte, Glasscherben, Dosen – und sogar Handschellen: Männliche Laubenvögel in australischen Städten schmücken ihre Balzplätze zunehmend mit weggeworfenen Gegenständen, um Weibchen zu beeindrucken. Statt wie einst auf natürliche Dekoration wie Blätter, Samen oder Früchte zu setzen, greifen die Vögel auch auf ein buntes Sammelsurium aus menschlichem Müll und Alltagsgegenständen zurück, zeigt eine Studie der University of Exeter.