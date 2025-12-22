Wann muss die Ente aus dem Tiefkühler, damit sie an Weihnachten perfekt gelingt? Mit Zeitplan, Tipps und Hygiene-Regeln für den Festtagsbraten am 25. Dezember.
Für den Festtagsbraten zu Weihnachten wird traditionell gerne zur Ente gegriffen. Dass ein paar Tage vor dem Fest noch eine frische Ente beim Bauern bekommt, ist eher selten. Üblicherweise werden die Enten oder Gänse vorbestellt, dann kann man sie sich frisch abholen und muss sie zu Hause bis zum Fest einfrieren. Wer eine gefrorene Ente hat, fragt sich: Wann muss ich die Ente aus dem Tiefkühler holen, um sie für den 25. Dezember zu kochen? Hier gibt es alle Antworten um das Auftauen einer Ente mit Zeitplan und Hygienetipps.