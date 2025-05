Während der Herzens Mai’le am Sonntag, 25. Mai, startet der Lions Club Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) wieder sein Entenrennen. Geschwommen wird um Gutscheine – und für den guten Zweck.

Julia Amrhein 17.05.2025 - 06:00 Uhr

Alle meine Entchen schwimmen auf dem See? Jedenfalls nicht am Sonntag, 25. Mai, denn an diesem Tag ist die Metter in Bietigheim-Bissingen bei den Tieren heiß begehrt. Zumindest, wenn sie knallgelbe Rennenten des Lions Clubs sind. Die Löwen lassen ab 14.14 Uhr beim Entenrennen am Japangarten wieder Tausende der Tierchen zu Wasser. Es geht um Gewinne – und den guten Zweck.