Für das ZDF hat Thomas Gottschalk mehr als 150 Mal „Wetten, dass..?“ moderiert. Die Nachricht von seiner schweren Erkrankung treibt auch den Mainzer Sender um.
01.12.2025 - 12:28 Uhr
Das Bekanntwerden der Krebserkrankung von Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hat auch bei seinem früheren Haussender ZDF Sorgen ausgelöst. „Die Nachricht hat uns sehr betroffen gemacht. Wir wünschen Thomas von Herzen, dass seine Lebensfreude und sein Optimismus ihm dabei helfen, die Krankheit zu besiegen“, sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für das Zweite hat Gottschalk mehr als 150 Mal die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ moderiert.