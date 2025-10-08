Er sei mit der Bergpredigtmentalität aufgewachsen, sagt die TV-Legende. Im «Zeitmagazin» verrät Thomas Gottschalk, was er über Steuerflucht und Dubai denkt und dass er in vielen Dingen eher links sei.
08.10.2025 - 17:04 Uhr
München - TV-Altmeister Thomas Gottschalk fühlt sich keiner Partei zugehörig. So beschreibt ihn ein Porträt im neuen "Zeitmagazin" (Donnerstag). In manchen Dingen sei er konservativ (Gendern, Wadentattoos etc.) in vielen Dingen, und das gehe oft unter, denke er aber links, zitiert die Wochenzeitung den 75-Jährigen. "Das stammt von damals, sagt er. Am ehesten würde sich Gottschalk als Herz-Jesu-Sozialist beschreiben", heißt es in dem Artikel.