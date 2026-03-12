Hasskommentare, Drohungen, Sexismus: Immer mehr Sportlerinnen und Sportler berichten von Enthemmungen in sozialen Medien. Ein Olympia-Star erzählt nun von einem besonders drastischen Fall.
12.03.2026 - 05:15 Uhr
Stuttgart - Der deutsche Tischtennis-Star Annett Kaufmann hat öffentlich von Morddrohungen gegen sie in den sozialen Netzwerken berichtet. "Es wurde genau geschildert, wie ich umgebracht werden soll", sagte die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin und Mannschafts-Europameisterin in einem Talkformat der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten".