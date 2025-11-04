Wie sollen Unternehmen in der EU von Bürokratie entlastet werden? Wirtschaftsverbände fordern: Die EU muss endlich ernst machen.
04.11.2025 - 04:30 Uhr
Berlin - Deutsche Wirtschaftsverbände machen Druck für weniger Bürokratie in der Europäischen Union. "Die Unternehmen brauchen endlich Planungssicherheit, praxistaugliche Regeln und eine Reduktion auf das Nötigste", heißt es in einem offenen Brief an EU- und Bundespolitik. Hintergrund ist das Abstimmungsergebnis des Europaparlaments zum EU-Lieferkettengesetz.