Wie können die Verbraucher von hohen Energiepreisen entlastet werden? Der Finanzminister beharrt auf seinen Vorschlägen - die von der Wirtschaftsministerin zuvor abgelehnt wurden.
11.04.2026 - 07:55 Uhr
SPD-Chef Lars Klingbeil dringt im Kampf gegen die hohen Energiepreise weiter auf staatliche Eingriffe. „Das Wirksamste ist gerade der Eingriff in den Markt. Das sehen wir in anderen europäischen Ländern“, sagte der Bundesfinanzminister der „Süddeutschen Zeitung“. „Und ich finde, wir sollten diesen Mut auch haben.“