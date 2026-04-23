Viele Arbeitnehmer hoffen auf den Krisenbonus durch ihren Arbeitgeber. Doch ab wann kann dieser überhaupt ausgezahlt werden?

Lukas Böhl 23.04.2026 - 10:55 Uhr

Am Freitagmorgen soll die Entlastungsprämie im Bundestag beschlossen werden. Auf der Webseite des Bundestags ist dazu zu lesen: „1.000 Euro steuerfrei vom Arbeitgeber – das soll bis zum 30. Juni möglich werden und bereits am Freitagmorgen im Bundestag beschlossen werden.“ Daraus lässt sich schließen, dass der Gesetzgebungsprozess bis zum 30. Juni abgeschlossen werden soll. Eine Auszahlung der Entlastungsprämie könnte also vermutlich frühestens im Juli erfolgen. Offiziell heißt es vonseiten der Bundesregierung, dass die Auszahlung ab dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes möglich sein soll. Allerdings ist es unrealistisch, dass die Unternehmen die Auszahlung so schnell auf den Weg bringen können. Vermutlich werden erste Auszahlungen also im Spätsommer bis Herbst realistisch erfolgen können. Immerhin: Die Unternehmen haben bis zum 30. Juni 2027 Zeit, den Krisenbonus an ihre Mitarbeiter auszuzahlen.