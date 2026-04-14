Die Koalition plant eine steuerfreie Entlastungszahlung von bis zu 1.000 Euro: Während für Beamte noch Hoffnung besteht, gehen Rentner vermutlich leer aus.
14.04.2026 - 15:17 Uhr
Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket beschlossen, um Bürgerinnen und Bürger angesichts der anhaltend hohen Energiepreise zu unterstützen. Eine zentrale Maßnahme ist die steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Arbeitgeber an ihre Beschäftigten auszahlen können. Doch wer genau profitiert von dieser Regelung und wie sieht es insbesondere für Beamte aus?