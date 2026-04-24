1.000 € Bonus für alle – auch im Minijob? Rechtlich gibt es einen Gleichbehandlungsanspruch, und man kann sich die Prämie sogar mehrfach auszahlen lassen.
24.04.2026 - 14:33 Uhr
Die Nachricht sorgt für Aufsehen: Der Bundestag für 2026/2027 eine neue steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 € beschlossen. Doch während manche Vollzeitangestellte bereits kalkulieren und es bei Beamten große Fragezeichen gibt, fragen sich viele der rund 7 Millionen Minijobber in Deutschland: Gehen wir leer aus?