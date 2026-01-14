Venezuelas entmachteter Präsident wartet in den USA auf seinen Prozess. Über seinen Sohn schwört er die Menschen in dem südamerikanischen Land auf seine Nachfolgerin ein.

red/dpa 14.01.2026 - 16:48 Uhr

Der entmachtete venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat aus der US-Haft seiner Nachfolgerin Delcy Rodríguez den Rücken gestärkt. „Vertraut auf Delcy und ihr Team und vertraut uns. Das ist die Botschaft, die wir erhalten haben“, sagte Maduros Sohn Nicolás Maduro Guerra laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur AVN. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores seien entschlossen und stark, hätten ein reines Gewissen und vertrauten auf Gott und das venezolanische Volk.