Janette Fuchs war Bürgermeisterin von Todtmoos. Dabei wurde sie schlechter bezahlt als ihr Vorgänger und ihr Nachfolger – für den Verwaltungsgerichtshof trotzdem kein klarer Fall.
26.03.2026 - 13:20 Uhr
Im Fall der ehemaligen Bürgermeisterin des Schwarzwald-Kurortes Todtmoos, Janette Fuchs, die schlechter bezahlt wurde als ihre Vorgänger und ihr Nachfolger, hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg überraschend einen Vergleich angeregt. Fuchs lehnte aber mit Verweis auf eine grundsätzliche Bedeutung des Falles ab. Das Gericht in Mannheim will am Freitag seine Entscheidung bekanntgeben. Eine Begründung für das Urteil wird es allerdings erst deutlich später geben.