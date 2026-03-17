Im Wald bei Hoffeld soll eine Fliegerbombe geborgen und entschärft werden. Was bedeutet das für Anwohnende?
17.03.2026 - 16:34 Uhr
Der Palmsonntag am 29. März wird hart – zumindest für einige Personen, die in Degerloch nahe dem Hospitalwald im Stadtteil Hoffeld wohnen und am Wochenende gerne ausschlafen. Denn nicht nur verlieren sie durch die Umstellung auf die Sommerzeit eine Stunde in der Nacht. Sie müssen dann auch noch früh aus dem Haus. Der Grund: Im Hospitalwald wird eine Weltkriegsbombe geborgen. Der Blindgänger soll an Ort und Stelle auch entschärft werden. Dafür wird um die Fundstelle ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von rund 600 Metern eingerichtet.