Auch das Testspiel des TSV 1899 Benningen am Samstag findet statt. Den Spielern steht die Teilnahme frei. Der Verein hat zudem einen Gedenkort für den verstorbenen Prince da Silva eingerichtet.

Elke Rutschmann 12.02.2025 - 15:43 Uhr

Es gibt immer wieder Situationen im Leben, in denen es kein Richtig und kein Falsch gibt. Das trifft auch auf eine Entscheidung des Fußball-Kreisligisten TSV 1899 Benningen zu. Der Verein musste am Montag den Tod des erst 19-jährigen Price da Silva verkraften, der bei einem Testspiel am Samstag zusammengebrochen war und nicht mehr aufgewacht ist.