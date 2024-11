Der mutmaßliche Russland-Spion Dieter S. bleibt in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof sieht verschiedene Voraussetzungen dafür als gegeben an.

red/AFP 18.11.2024 - 12:43 Uhr

