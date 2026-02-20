Der Supreme Court setzt Trump eine klare Grenze. Nach Stunden des Schweigens tritt er nun vor die Kamera.

red/dpa 20.02.2026 - 19:56 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court in der Zollfrage tief enttäuscht gezeigt. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs sei zutiefst enttäuschend und er schäme sich für die Mitglieder des Gerichts, die sich gegen seine Politik aussprachen, sagte er bei einer Pressekonferenz. „Ich schäme mich dafür, dass sie nicht den Mut haben, das zu tun, was für unser Land richtig ist“