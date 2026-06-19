Entscheidung in Kornwestheim Nach Gutachten zur NS-Zeit: Ernst-Sigle-Gymnasium wird umbenannt
Mit einem einstimmigen Votum hat der Gemeinderat entschieden, dem ESG einen neuen Namen zu geben und Sigle symbolisch die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen.
Mit einem einstimmigen Votum hat der Gemeinderat entschieden, dem ESG einen neuen Namen zu geben und Sigle symbolisch die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen.
Ernst Sigle gehört als großer Unternehmer in der Salamander AG zu den bedeutendsten Bürgern der Stadt Kornwestheim. Er erhielt schon früh die Ehrenbürgerwürde der Stadt, das örtliche Gymnasium wurde nach ihm benannt. Doch ein wissenschaftliches Gutachten, das das Wirken Ernst Sigles zwischen 1933 und 1945 erstmals genauer untersuchen sollte, offenbarte nun dessen nicht nur duldende, sondern aktive Beteiligung an NS-Unrecht.