Ernst Sigle gehört als großer Unternehmer in der Salamander AG zu den bedeutendsten Bürgern der Stadt Kornwestheim. Er erhielt schon früh die Ehrenbürgerwürde der Stadt, das örtliche Gymnasium wurde nach ihm benannt. Doch ein wissenschaftliches Gutachten, das das Wirken Ernst Sigles zwischen 1933 und 1945 erstmals genauer untersuchen sollte, offenbarte nun dessen nicht nur duldende, sondern aktive Beteiligung an NS-Unrecht.

Nach mehreren öffentlichen Diskussionen und einem Beschluss im Verwaltungsausschuss, hat am Donnerstagabend der Gemeinderat Kornwestheim nun die endgültige Entscheidung getroffen: Ernst Sigle werden die genannten Ehrungen aberkannt. Welchen Namen die Schule künftig tragen wird, ist noch nicht bekannt.

Emotionale Debatte

Die Debatte wurde in Kornwestheim zum Teil sehr emotional geführt. Aus Sicht von Hans Bartholomä (CDU) durchaus verständlich. „Salamander war für die Menschen mehr als ein Unternehmen, es hat Arbeitsplätze und Wohnraum geschaffen und vielen Familien eine Perspektive gegeben“, sagte er. Der Name Ernst Sigle sei untrennbar mit Salamander verbunden, weshalb sich viele mit der Debatte schwertaten. Man müsse sich dabei aber klarmachen: „Kornwestheim verliert keine Geschichte, sondern gewinnt die Chance, sie in Gänze zu erzählen.“

„Es geht nicht darum, jemanden zu richten oder uns von unseren Wurzeln zu lösen“, stellte auch der Oberbürgermeister Nico Lauxmann noch einmal klar. Man sei weiterhin stolz darauf, was die Brüder Sigle und Max Levi vor und nach der NS-Herrschaft für Kornwestheim getan haben. „Wir sehen aber auch, dass es Opfer gegeben hat, die gelitten haben oder sogar gestorben sind.“ Und das könne durch die positiven Taten nicht ausgeglichen werden.

Was passiert mit der Stele?

Die übrigen Mitglieder des Gemeinderats sahen das sehr ähnlich. Ernst Sigles Bild sei über viele Jahre sehr beschönigt worden, die Kultur der Dankbarkeit überdeckte alles andere, befand Thomas Ulmer von den Grünen. „Aber wirtschaftlicher Erfolg darf nicht dazu führen, dass NS-Unrecht relativiert wird.“

Als Nächstes muss sich der Rat mit den Fragen beschäftigen, was mit der Ernst-Sigle-Stele im Gymnasium passiert und welchen Namen die Schule erhalten soll. Hans-Michael Gritz von der SPD regte an, die Schule bei den weiteren Entscheidungen in jedem Fall aktiv zu beteiligen, ganz besonders bei der Namensfindung. Auch mit Blick auf die Stele gibt es Bestrebungen, diese zu erhalten, aber mit einer erklärenden Informationstafel zu versehen, die über die geschichtlichen Ereignisse aufklärt.