Im Tarifstreit im Nahverkehr erhöht Verdi den Druck: Kommt es im Südwesten zu neuen Warnstreiks? Die Entscheidung könnte schon am Montag fallen.
26.02.2026 - 16:31 Uhr
Im Tarifstreit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) reagierte auf einen Vorschlag von Verdi zurückhaltend, bereits vereinbarte Zusatzleistungen um mehrere Jahre zu verschieben – allerdings ausschließlich für Beschäftigte, die nicht der Gewerkschaft angehören, wie der Verband in Stuttgart mitteilte.