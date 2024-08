Der Gemeinderat Waiblingen und auch der Kreistag können bald loslegen: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat nun die Wahlprüfungsbescheide verschickt. Und begründet, warum es so entschieden hat.

Annette Clauß 09.08.2024 - 12:52 Uhr

Der neue Gemeinderat in Waiblingen und der Kreistag des Rems-Murr-Kreises können loslegen: Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat jetzt die Wahlprüfungsbescheide versandt und die Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Waiblingen sowie die der Kreistagswahl für gültig erklärt. Laut dem Landratsamt kann demnach der neue Kreistag am 9. September konstituiert werden.