Brasilien schießt sich warm für die K.-o.-Phase der WM, Co-Gastgeber Mexiko gelingt eine perfekte Gruppenphase. Südafrika schreibt Geschichte und auch Bosnien-Herzegowina ist noch länger dabei.
25.06.2026 - 05:03 Uhr
Miami - Vinícius Júnior tanzte an der Eckfahne und feierte mit Brasilien den Gruppensieg. Der Rekordweltmeister gewann sein letztes WM-Vorrundenspiel mit 3:0 (2:0) gegen Schottland und zog dadurch auf Rang eins in die K.-o.-Runde ein. Vor 64.478 Zuschauern in Miami schoss Vinícius Júnior seine Turniertore drei und vier (7./45.+3). Der frühere Hertha- und Leipzig-Stürmer Matheus Cunha (60.) schoss das dritte Tor. In der Schlussphase gab Neymar sein Debüt bei dieser WM.