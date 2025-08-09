Erste Annäherung im Streit zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona: Der 33-Jährige eröffnet die Möglichkeit, dass sein Konkurrent Joan García das Barça-Tor übernimmt. Was dahintersteckt.
09.08.2025 - 12:57 Uhr
Barcelona - Die Entspannung im Streit zwischen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona ist von spanischen Sportmedien überwiegend positiv beurteilt worden. "Ein Waffenstillstand zum Vorteil aller", schrieb die Fachzeitung "Mundo Deportivo". Die Vernunft habe gesiegt, denn beide Seiten hätten erkannt, dass die Pattsituation niemandem genützt habe.