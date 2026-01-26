Entwicklung des VfB Stuttgart Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht
Der VfB Stuttgart hat in drei Wettbewerben die Chance, Großes zu erreichen – eine Entwicklung erfreut Sebastian Hoeneß besonders.
Der VfB Stuttgart hat in drei Wettbewerben die Chance, Großes zu erreichen – eine Entwicklung erfreut Sebastian Hoeneß besonders.
Ein paar Extrarunden musste der Flieger des VfB Stuttgart drehen, bevor er am Sonntagabend in Echterdingen laden konnte. Der massive Schneefall beeinträchtigte den Verkehr auch in der Luft, die Landebahn musste mehrfach geräumt werden. Nach ein paar Runden hatte das Kreisen und Warten ein Ende, der Tross der Weiß-Roten konnte am Abend nach dem 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach sicher im winterlichen Ambiente landen.