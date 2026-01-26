 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht

Entwicklung des VfB Stuttgart Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht

Entwicklung des VfB Stuttgart: Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht
1
Glücklich im Kreise seiner Spieler: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:0 in Mönchengladbach. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat in drei Wettbewerben die Chance, Großes zu erreichen – eine Entwicklung erfreut Sebastian Hoeneß besonders.

Sport: Marco Seliger (sem)

Ein paar Extrarunden musste der Flieger des VfB Stuttgart drehen, bevor er am Sonntagabend in Echterdingen laden konnte. Der massive Schneefall beeinträchtigte den Verkehr auch in der Luft, die Landebahn musste mehrfach geräumt werden. Nach ein paar Runden hatte das Kreisen und Warten ein Ende, der Tross der Weiß-Roten konnte am Abend nach dem 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach sicher im winterlichen Ambiente landen.

 

Die Bahn war also erst nach einigen Schwierigkeiten frei – was wunderbar ins übergeordnete Bild in diesen Tagen passte. Denn auch in der Bundesliga-Partie in Mönchengladbach klappten die Dinge vorher erst nach einigen Wacklern und Widerständen. So hielt der Keeper Alexander Nübel in der Anfangsphase einen Handelfmeter, ehe das Team von Sebastian Hoeneß das Steuer übernahm und die Sache souverän in den sicheren Hafen lenkte.

Die Entwicklung in der Europa League

Bahn frei also auch hier am Ende im Bundesliga-Auswärtsspiel – was sich allerdings in einem anderen Wettbewerb so wohl erstmal nicht darstellen wird. Denn der direkte Weg ins Achtelfinale der Europa League ist ja nach dem 0:2 bei der AS Rom und vor dem letzten Spieltag der Ligaphase gegen Young Boys Bern am Donnerstag (21 Uhr) tabellarisch schon arg versperrt. Weshalb der VfB vermutlich eine Extrarunde in den Play-offs wird drehen müssen, um in der Runde der letzten 16 Teams zu landen.

Das Team von Sebastian Hoeneß ist gefestigt

Allerdings: Zumindest nach den jüngsten Gesamteindrücken lässt sich sagen, dass das Team für die nächsten Aufgaben gewappnet ist – auch für mögliche Umwege und Extraschleifen. Für erfolgreiche Manöver braucht es gefestigte Abläufe und Routinen. Und genau das haben die Stuttgarter in ihrem Repertoire zu bieten. Denn das 3:0 in Mönchengladbach kurz nach einem kräftezehrenden Europa-Trip nach Rom samt bitterer Niederlage taugt als Blaupause für einen Reifeprozess.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB in Mönchengladbach Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

In der vergangenen Saison noch brach das Hoeneß-Team nach dem ernüchternden Aus in der Champions League gegen Paris St-Germain ein paar Wochen lang regelrecht ein. In diesen Wochen nun ist eine allgemeine Entwicklung zu beobachten, die der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in Mönchengladbach so umschrieb: „Wir sammeln immer noch Erfahrung, haben uns aber schon seit der vergangenen Saison weiterentwickelt.“

Was Wohlgemuth meint: Der gesamte Verein hat sich auf den Rhythmus mit den Europapokal-Partien eingestellt. „Wir haben die neuen Erfahrungen mit einfließen lassen: in der Belastungssteuerung, in der schnellen Umstellung nach den Spielen – und darin, sich von Ergebnissen nicht emotional leiten zu lassen und sich schnell wieder neu aufzustellen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Der VfB hat am 19. BL-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Aktuelles Beispiel: das 3:0 von Mönchengladbach drei Tage nach dem 0:2 von Rom. Gefestigt, fokussiert und dominant trat der VfB nach dem Nackenschlag auf – wie ein Spitzenteam also. „Die Mannschaft“, sagt Wohlgemuth, „wirkt stabil, geduldig, überlegt und bedacht, das ist ein Zeichen der Entwicklung.“

Dem wollte Trainer Hoeneß später auf dem Mönchengladbacher Pressepodium nicht widersprechen. Der Coach blickte im Detail auf die Fortschritte seiner Elf. „Unsere Laufleistungen sind gut und häufig besser als beim Gegner, unsere Zweikampfquoten sind außergewöhnlich – das ist die Basis“, sagte Hoeneß. In Mönchengladbach etwa hatte der VfB in Summe eine fast sagenhafte Quote von 62 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen und lief knapp drei Kilometer mehr als der Gegner.

Unsere Empfehlung für Sie

Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart kommt immer besser in Form. Gegen Mönchengladbach kann ihn auch eine blutige Nase nicht von der nächsten Bestleistung abhalten.

Solche Zahlen machen jeden Trainer stolz. „Dass wir kicken können und gute Abläufe haben, wissen wir“, sagte Hoeneß weiter: „Aber die Basis ist, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen, hohe Balleroberungen zu haben und diese am Ende auch zu nutzen.“

Alexander Nübel hält den Elfer von Gladbachs Haris Tabakovic. Foto: IMAGO/Sven Simon

Die fehlende Effizienz aber war ja das Problem gewesen in den drei Partien gegen Eintracht Frankfurt (3:2), Union Berlin (1:1) und in Rom, weshalb Hoeneß nun nach dem 3:0 von Mönchengladbach die Floskel der „Momentaufnahme“ bemühte: „Wenn der Elfer für Gladbach reingeht und wir am Ende nur 1:1 spielen, dann sehen die Fragen anders aus. Ich wehre mich dagegen, jetzt alles in eine schöne Verpackung zu legen – wir sind gut unterwegs, das wissen wir, und das Gefühl hatten wir auch nach der Niederlage in Rom.“

Das große Ganze und die allgemeine Entwicklung im Blick zu behalten, unabhängig von den jeweiligen Ergebnissen, das liegt im nüchternen und sachlichen Naturell des Fußballlehrers Hoeneß – der auch nach Siegen niemals abhebt und auf dem Boden bleibt.

Was nicht ausschließt, dass der VfB-Express in den nächsten Wochen in drei Wettbewerben zum Höhenflug ansetzt: Die Bahn ist frei, um Erfolge zu landen.

Weitere Themen

Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Nick Woltemade und die fußballerische Nulldiät

Ex-Spieler des VfB Stuttgart Nick Woltemade und die fußballerische Nulldiät

Bankdrücker, Tor-Flaute – WM-Sorgen? Nick Woltemade hat bei Newcastle United derzeit einen schweren Stand.
Stürmer des VfB Stuttgart: Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Stürmer des VfB Stuttgart Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Er hat sieben Millionen Euro an Ablöse gekostet, doch bisher ist der Wintertransfer des VfB kaum in Erscheinung getreten. Wir erklären, wie es in Gladbach gelaufen ist.
Von Carlos Ubina
Video des VfB geht viral: Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Video des VfB geht viral Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Wegen Schneefall – VfB-Flieger muss Extrarunden drehen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Warum Deniz Undav so angefressen ist

VfB Stuttgart Warum Deniz Undav so angefressen ist

Der VfB feiert einen dominanten Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Der Stuttgarter Stürmer trifft – und hat dennoch schlechte Laune.
Von Philipp Maisel
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Einen klaren Auswärtssieg hat der VfB in Gladbach eingefahren. Alex Nübel hält einen Elfer, der VfB erzielt einen Treffer nach einem Standard. Was die Fans außerdem beschäftigt.
Von Matthias Kapaun
Mönchengladbach – VfB Stuttgart: Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Mönchengladbach – VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Überzeugend gewinnt der VfB mit 3:0 in Mönchengladbach. Alexander Nübel hält sein Team im Spiel, dann treffen Jamie Leweling, Joe Scally (Eigentor) und Deniz Undav.
Von Marco Seliger
Mönchengladbach-VfB: „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Mönchengladbach-VfB „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Matthias Kapaun, Gregor Preiß, Marco Seliger, Philipp Maisel
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Bundesliga: Stuttgart hat leichtes Spiel bei harmloser Borussia

Bundesliga Stuttgart hat leichtes Spiel bei harmloser Borussia

Stuttgart gewinnt in Gladbach und bleibt im Rennen um die Champions League. Nach einer schwierigen ersten Hälfte wird der VfB in Halbzeit zwei klar überlegen.
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Video Sebastian Hoeneß Bundesliga Europa League Borussia Mönchengladbach
 
 