Günstig tanken in Stuttgart: Das ging 2020, wie ein Foto einer Tankstelle im Kessel zeigt. Wie sich die Spritpreise in den letzten Jahren entwickelt haben.
06.03.2026 - 13:09 Uhr
Für Autofahrer dürfte es wie ein Traum wirken: Diesel für unter 1 Euro pro Liter, Super E5 für 1,27 Euro. Während die Spritpreise aktuell aufgrund der Eskalation im Nahen Osten die 2-Euro-Marke geknackt haben, zeigt ein Foto einer Tankstelle in Stuttgart-Mühlhausen von September 2020, wie günstig man damals tanken konnte.