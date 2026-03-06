Günstig tanken in Stuttgart: Das ging 2020, wie ein Foto einer Tankstelle im Kessel zeigt. Wie sich die Spritpreise in den letzten Jahren entwickelt haben.

Für Autofahrer dürfte es wie ein Traum wirken: Diesel für unter 1 Euro pro Liter, Super E5 für 1,27 Euro. Während die Spritpreise aktuell aufgrund der Eskalation im Nahen Osten die 2-Euro-Marke geknackt haben, zeigt ein Foto einer Tankstelle in Stuttgart-Mühlhausen von September 2020, wie günstig man damals tanken konnte.

2020 war für Autofahrer ein besonders günstiges Jahr an der Zapfsäule. Mit der Corona-Krise stürzte auch der Ölpreis ab – und das sorgte für niedrige Preise an den Tankstellen. Während sich in den Monaten vor der Pandemie deutschlandweit der Preis für Super E5 im Schnitt um 1,40 Euro pro Liter bewegte und der für Diesel um 1,25 Euro, brachen die Preise ab März 2020 deutlich ein. Das zeigen die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die die Plattform tanke-günstig.de ausgewertet hat. Am 30.4. lag der Preis für Super E5 im Schnitt nur noch bei 1,15 pro Liter, der für Diesel bei 1,03 Euro.

Am 28. September 2020, dem Tag, an dem das Foto an der Tankstelle in Stuttgart-Mühlhausen entstand, lag der Preis für Diesel deutschlandweit im Schnitt laut den Daten von tanke-günstig.de bei 1,03 Euro pro Liter. Super E5 kostete 1,28 Euro, E10 1,24 Euro.

Ukraine-Krieg sorgte für deutlichen Preisanstieg

Ab 2021 zogen die Spritpreise deutschlandweit wieder an – und wurden schließlich von dem Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022 drastisch in die Höhe getrieben. Diesel und Benzin kletterten über die 2-Euro-Marke. Besonders teuer war der Sprit den Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zufolge deutschlandweit am 11. März 2022. Im Schnitt kostete Diesel pro Liter 2,33 Euro, Super E5 lag bei 2,25 Euro und E10 bei 2,19.

Laut ADAC war 2022 das teuerste Tankjahr aller Zeiten. Daten des Automobilclubs zufolge kostete E10 im Jahresschnitt 1,86 Euro und Diesel sogar 1,95 Euro. Ende 2022 begannen die Preise wieder zu sinken, blieben aber auf einem deutlich höheren Niveau als noch vor der Corona-Pandemie. Die durchschnittlichen Preise für Super E5 pendelten laut den Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe seit Anfang 2023 meist zwischen 1,70 Euro und 1,90 Euro. Die Preise für Diesel lagen meist zwischen 1,60 und 1,80 Euro pro Liter.

Hohe Preise an Stuttgarter Tankstellen

Aktuell treibt die militärische Eskalation im Nahen Osten die Spritpreise an Stuttgarter Tankstellen wieder nach oben. Der Iran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus eingeschränkt, durch die täglich rund ein Fünftel der globalen Öltransporte abgewickelt werden. Das lässt den Ölpreis – einen wichtigen Treiber für Veränderungen bei Sprit und Heizöl – steigen.

Seit dem vergangenen Wochenende sind die Preise förmlich explodiert. Am Dienstag knackte der Benzinpreis an den ersten Tankstellen im Kessel die 2-Euro-Marke. Besonders Diesel ist von dem Anstieg betroffen. Kostete der Kraftstoff am Freitag, 27. Februar, in Stuttgart im Mittel noch 1,75 Euro pro Liter, waren es am Donnerstag 2,07 Euro – ganze 32 Cent mehr. Das zeigen die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die unserer Redaktion über den Dienst tankerkönig vorliegen. Damit liegt der Dieselpreis im Kessel auf dem höchsten Stand seit Anfang November 2022.

Und es ist kein Ende des Anstiegs in Sicht: Am Freitagvormittag kostete in Stuttgart Diesel im Mittel 2,06 Euro (Stand 12.45 Uhr), vier Cent mehr als am Vortag zur gleichen Zeit. Der Preis für Super E5 lag mit 1,97 Cent im Mittel ebenfalls zwei Cent höher, so wie auch E 10. Der Kraftstoff kostete am Freitagvormittag in Stuttgart im Mittel 1,91 Euro (Stand 12.45 Uhr).