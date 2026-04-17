Vor allem Diesel gibt nach. E10 gibt es an einzelnen Tankstellen unter 2 Euro - doch die Dynamik lässt Richtung Wochenende nach.
17.04.2026 - 13:43 Uhr
Die Entspannung an den Tankstellen geht weiter, verliert aber an Dynamik: Vor allem Diesel, aber auch Superbenzin der Sorte E10 werden billiger. Im bundesweiten Tagesschnitt des Donnerstags kostete E10 pro Liter 2,077 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 1,2 Cent weniger als am Vortag. Diesel verbilligte sich um 2,6 Cent auf 2,211 Euro pro Liter.