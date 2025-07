Die Entwicklungshilfe benötigt Entwicklungshilfe. So lautet das vorweggenommene Fazit der einschlägigen UN-Konferenz, die bis Donnerstag in Sevilla tagt. Im „Compromiso de Sevilla“, der bereits verabschiedeten Abschlusserklärung, liest sich der Befund weniger heikel. Doch es wäre weltfremd, der aktuellen Lage mit Optimismus zu begegnen. In den kommenden Jahren fehlen Billionenbeträge, um den Ärmsten auf der Erde zu helfen.