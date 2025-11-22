Reem Alabali Radovan (SPD) hat das Entwicklungsministerium in schweren Zeiten übernommen und sagt: Deutschland kann sich mit Blick auf die globalen Krisen nicht einigeln.
Zum Interview kommt Reem Alabali Radovan verspätet, wofür sie sich entschuldigt. Die Kabinettssitzung hat länger gedauert. Nun gießt die Entwicklungsministerin den Gästen den Kaffee ein, ist aber schon wieder in Zeitnot, weil sie einen Termin in Hamburg hat. In ihrem Büro mit dem wunderbaren Blick über Berlin finden sich die ersten Mitbringsel von ihren Reisen. Sie ist viel unterwegs. Gaza, Belém, und demnächst wieder in Afrika. Dabei hätte es ihr Ministerium fast nicht mehr gegeben. Die Union wollte es eigentlich im Auswärtigen Amt aufgehen lassen. Die SPD konnte sich dann bei den Koalitionsverhandlungen durchsetzen, aber nur um den Preis von Etatkürzungen. Die hätten noch schlimmer ausfallen können. Die 35-jährige Ministerin war vor der großen Politik-Karriere aktive Hobby-Boxerin. Vielleicht hilft ihr das jetzt.