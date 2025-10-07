In der Entwicklungshilfe ist eine neue Zeit angebrochen. Das Ziel muss sein, mit weniger Geld mehr zu erreichen, kommentiert Tobias Peter.
07.10.2025 - 15:11 Uhr
Es ist noch gar nicht so lange her. Die Ampel hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag eine Eins-zu-Eins-Regel vorgenommen: Für jeden Euro zusätzlich fürs Militär sollte es einen für Krisenprävention, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit geben. Dann kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine – und das Ziel ließ sich nicht mehr halten. Deutschland musste und muss viel mehr in die Bundeswehr investieren.