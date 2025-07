Erneut Schwimmer in Maulbronner See gestorben

Badegäste hören einen Senior in einem See um Hilfe rufen. Sie zögern nicht und paddeln mit einem Boot zu dem Mann.

red/dpa/lsw 11.07.2025 - 17:06 Uhr

Ein 88-Jähriger ist in einem See in Maulbronn (Enzkreis) untergegangen und gestorben. Andere Badegäste seien zuvor auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam geworden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Mit einem Boot paddelten sie am Donnerstag zu dem bewusstlosen Senior und versuchten ihn zu retten. Doch die Wiederbelegungsversuche blieben erfolglos.