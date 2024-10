Enzkreis in Baden-Württemberg

Die Masche ist alt, aber immer wieder fallen Menschen auf die Anrufe Krimineller herein und heben ihr Erspartes ab. Nun ist es dem Zufall zu verdanken, dass ein solcher Versuch vereitelt wurde.

red/dpa/lsw 14.10.2024 - 16:01 Uhr

Nur weil sie zufällig ihre Enkelin traf, ist eine Frau nicht in die Falle sogenannter Schockanrufer getappt. Die Kriminellen hatten dem Opfer nach Polizeiangaben am Telefon vorgegaukelt, die Schwiegertochter wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und könnte nur mit einer Kaution von 30.000 Euro vor einer Haft bewahrt werden.