Toni Kroos hat sich in seinem Podcast zum Wechsel von Enzo Millot in die Wüste geäußert – und in diesem Zuge die Verantwortlichen beim FC Bayern kritisiert.
21.08.2025 - 15:12 Uhr
Bei Real Madrid weinen viele Toni Kroos nach wie vor nach, im Santiago Bernabeu wurde der heute 35-Jährige für seine genialen Pässe und Spielmacherqualitäten verehrt. Kroos hatte sein letztes Spiel bei der EM im vergangenen Jahr in Stuttgart gespielt – und dann seine Karriere beendet. Gewicht hat seine Meinung aber immer noch.