Zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord fließt in der Nacht von Samstag auf Sonntag kein Verkehr. Auslöser sind Bauarbeiten wegen einer Stromleitung.

Ulrike Otto 14.05.2025 - 13:24 Uhr

Die Autobahn 8 bei Pforzheim wird in der Nacht auf Sonntag, 18. Mai, verwaist sein. Wegen Arbeiten am Stromnetz ist die A 8 in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag 6 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Mit dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn bei Pforzheim hat diese Sperrung jedoch nichts zu tun.