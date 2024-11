Jasmin Kleinheins aka Nuria Noba feierte an diesem Wochenende den EP-Release ihres Debütalbums im White Noise in Stuttgart. Wir haben die 25-jährige Musikerin zum Gespräch getroffen.

Tanja Simoncev 03.11.2024 - 19:30 Uhr

„Sie erinnert mich an Sabrina Setlur, die in die heutige Zeit gebeamt wurde“, hört man einen Gast im Publikum sagen, als Jasmin bei ihrem Song „327“ ein paar coole Rap-Parts auspackt. Spannend, denn die 25-Jährige, die in einem Dorf bei Schorndorf groß wurde, studiert eigentlich Jazz-Gesang an der Musikhochschule in Stuttgart.