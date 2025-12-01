«Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv», sagt Thomas Gottschalk. Was es mit dem epitheloiden Angiosarkom auf sich hat.
01.12.2025 - 13:51 Uhr
Berlin - Beim epitheloiden Angiosarkom handelt es sich um einen sehr seltenen bösartigen, rasch wachsenden Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt, die die Blutgefäße auskleiden. Angiosarkome können überall im Körper auftreten. Die epitheloide Variante gilt als besondere Form, sie tritt überwiegend bei Männern auf und betrifft vor allem die tiefen Weichteile.