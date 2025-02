Zwischen November und Dezember soll der Junge in Eppingen sein Unwesen getrieben haben. Im Beisein der Eltern gestand er die Taten nun. Es geht um Tausende Euro Schaden.

red/dpa/lsw 21.02.2025 - 12:20 Uhr

Ein 13-jähriger Junge hat gestanden, für mehrere Brandstiftungen in Eppingen im Landkreis Heilbronn verantwortlich zu sein. Laut Angaben eines Polizeisprechers soll der Jugendliche im November und Dezember des vergangenen Jahres in insgesamt zehn Fällen Holzstapel und Mülleimer in Brand gesetzt haben.