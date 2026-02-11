Norwegens Ex-Regierungschef Thorbjørn Jagland war Generalsekretär des Europarates. Die Epstein-Akten bringen ihn in Bedrängnis. Die Organisation hebt seine Immunität auf.
Gegen den durch den Epstein-Skandal in Korruptionsverdacht geratenen norwegischen Ex-Ministerpräsident Thorbjørn Jagland kann weiter ermittelt werden. Der Europarat hob auf Anfrage Norwegens Jaglands Immunität in Bezug auf seine Amtszeit als Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation von 2009 bis 2019 auf.