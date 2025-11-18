Heute fällt im US-Repräsentantenhaus die Vorentscheidung über die Freigabe der brisanten Jeffrey Epstein-Akten. Alles Wichtige zur Uhrzeit und dem Ablauf.
18.11.2025 - 14:26 Uhr
Im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein steht ein entscheidender politischer Moment an. Das US-Repräsentantenhaus stimmt heute über die Freigabe sämtlicher Epstein-Akten ab. Die Abstimmung gilt als wahrscheinlich wegweisend, weil erstmals der vollständige Einblick in die Ermittlungsunterlagen ermöglicht werden könnte, inklusive möglicher Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten.