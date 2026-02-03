Die bisher letzte Tranche aus dem Fundus an sechs Millionen Jeffrey Epstein Dokumenten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet, kommentiert Thomas Spang.

Thomas Spang 03.02.2026 - 17:25 Uhr

Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat noch lange Zeit nach seiner Verurteilung einen hohen gesellschaftlichen Status genossen. Wie konnte das sein? Wer hat ihn geschützt? Warum ist bisher nur seine Komplizin Ghislaine Maxwell zur Rechenschaft gezogen worden? Was ist mit den anderen, die Minderjährige sexuell ausbeuteten? Oder wegschauten? Die Epstein-Dokumente offenbaren Einblicke in eine verrottete Elite, die offenbar keine Scham im Umgang mit diesem Verbrecher kannte.