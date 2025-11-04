Der britische Thronfolger Prinz William wirbt COP30 in Brasilien für mehr Klimaschutz. Doch die Medien zu Hause sind weiter mit der Frage beschäftigt, was aus seinem Onkel Andrew wird.
04.11.2025 - 13:59 Uhr
Er pritscht, er baggert, er kickt – Prinz William startet in Rio de Janeiro eine sportive Charmeoffensive. Doch einmal mehr wird seine Nachhaltigkeitsinitiative Earthshot Prize zur Randnotiz, weil zu Hause Skandale köcheln. Während der britische Thronfolger vor der UN-Klimakonferenz COP30 mit Jugendlichen Sport macht und über Klimafragen diskutiert, dreht sich auf der Insel noch immer alles um Williams Onkel.